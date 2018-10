Sandra Ferreira Hoje às 14:41 Facebook

Uma mulher de 84 anos morreu este domingo, na sequência de um incêndio no apartamento onde vivia, no bairro da Tevisil, em Viseu.

O incêndio, cujas causas estão por apurar, deflagrou pouco depois das 12.30 horas no quarto andar do prédio. A mulher que vivia sozinha foi encontrada dentro do apartamento.

Nas operações participam os bombeiros municipais de Viseu, PSP e INEM.

A Policia Judiciária foi chamada a investigar.