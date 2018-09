Quatro eventos vão fazer as Festas Populares de Viseu

Sandra Ferreira 05 Junho 2018 às 19:11 Facebook

Twitter

A Festas das Freguesias, as Marchas Populares e as seculares Cavalhadas de Teivas e de Vildemoinhos, integram este ano as Festas Populares de Viseu, que decorrem entre 15 e 24 de junho.

Ao longo de nove dias, a " Cidade Europeia de Folclore" conta com mais de 40 horas de programação e 40 grupos musicais e artísticos.

"Este cartaz é uma oportunidade de ouro para descobrir e viver por dentro a autenticidade da cultura tradicional de Viseu e da Beira Alta", afirmou, esta terça-feira, o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques.

O Parque Aquilino Ribeiro, no centro da cidade, recebe durante três dias, entre 15 e 17 de junho, a 18º edição da Festa das Freguesias (25) que vão mostrar o melhor de cada uma delas ao nível da gastronomia, vinhos, artesanato e talentos culturais. Na tarde de sábado, dia 16, cada freguesia vai apresentar a melhor iguaria no concurso "Sabores e Aromas Tradicionais de Viseu, fazendo parte do júri o Chef Luís Almeida.

Ao longo dos três dias, a Festa das Freguesias vai ser animada com folclore da Beira Alta. "Todo o cartaz [das Festas populares] tem a impressão digital de "Viseu Cidade Europeia de Folclore", realçou o vereador da Cultura, Jorge Sobrado.

As Marchas dos Santos Populares, com mais de 700 participantes, desfilam pela Avenida 25 de Abril na noite de 16 de junho.

No dia seguinte, (17 de junho) saem à rua as Cavalhadas de Teivas. A edição 365, que tem como tema "As cantigas de Viseu" , inclui oito carros alegóricos e quatro carros tradicionais.

No dia 24 de junho é a vez das Cavalhadas de Vildemoinhos, que encerram os festejos, desfilando, a partir das 9:30 horas com 50 cavaleiros, onze carros tradicionais , nove artísticos e dois carros institucionais. Tanto as Cavalhadas de Teivas, como as de Vildemoinhos, são animadas por Zés Pereiras, bombos e fanfarras e contam com o apoio no total de 35 mil euros da Câmara Municipal de Viseu.

As festas populares da cidade incluem ainda a inauguração, nos paços do Concelho, de duas esculturas, intituladas "As guardiãs da vinha e do vinho", da autoria de Paulo Neves, com pintura de Vanessa Chrystie. "É uma homenagem da cultura erudita à cultura popular", afirmou o vereador Jorge Sobrado.