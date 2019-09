Sete milhões fazem do Bairro da Cadeia em Viseu um exemplo nacional

Sandra Ferreira Hoje às 14:43 Facebook

Twitter

Partilhar

Trinta casas do complexo social de Viseu vão ser destinadas a habitação jovem e cinco residências artísticas.

O bairro municipal de Viseu, conhecido por Bairro da Cadeia, no centro da cidade, deverá ficar de cara lavada em 2021 depois de sofrer obras de requalificação, no valor de 6, 8 milhões de euros, financiados em 85% por fundos comunitários . No total vão ser reabilitados 87 edifícios térreos, (passam a ser 81 já que alguns vão ser emparcelados ) cuja arquitetura original vai ser preservada.

Serão casas com tipologia T2, T3 e T4, que vão ser ampliadas com um anexo e logradouros próprios. Quarenta e dois edifícios vão servir para realojar os atuais moradores, 30 são destinados a habitação jovem a preços acessíveis.