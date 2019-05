Setenta quilos de vegetais a dar música e sopa em Viseu

Hoje às 18:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A "The vegetable Orchestra", de Viena, na Áustria, deu, no sábado, um concerto no parque Aquilino Ribeiro com 70 quilos de vegetais, que foram transformados em instrumentos musicais e que também serviram para fazer uma sopa, distribuída pelos presentes.

Primeiro os artistas foram ao mercado municipal comprar os produtos frescos. Depois, numa tenda, com berbequins, facas e paus, transformaram os vegetais em quase 50 instrumentos musicais. The vegetable Orchestra, de Viena (Áustria) deu ontem um concerto no parque Aquilino Ribeiro com 70 quilos de vegetais, que foram transformados em instrumentos musicais e que também serviram para fazer uma sopa, distribuída pelos presentes.