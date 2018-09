Mulher morre em despiste de carro que caiu de ravina em Viseu

JN Hoje às 13:01 Facebook

Um automóvel despistou-se, este domingo de manhã, e caiu de uma ravina numa estrada municipal na freguesia de São Pedro de France, Viseu. Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o alerta para o acidente foi dado às 10.23 horas. "Tratou-se de um despiste de uma viatura ligeira na EM1341, junto à povoação de Valisques, em São Pedro de France", adiantou ao JN a mesma fonte, acrescentando que o carro acidentado cai de uma ribanceira, de uma altura de três metros.

Os três ocupantes do veículo tiveram de ser desencarcerados. Uma das vítimas, uma mulher idosa, acabou por morrer e as restantes foram transportadas ao Hospital de Viseu com ferimentos graves.

Meios dos Bombeiros Voluntários e Municipais de Viseu, o INEM e uma ambulância do Sátão estão no local.