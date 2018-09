Uma viseense na mudança milionária de Cristina Ferreira

Hoje às 13:24 Facebook

Inês Mendes da Silva é a super-agente das celebridades e acabou de protagonizar, nos bastidores, um dos maiores negócios da televisão com a saída da apresentadora Cristina Ferreira da TVI para a SIC. Um negócio de milhões que a empresária de Viseu liderou.

A consultora de comunicação e agenciamento representa, hoje, as maiores figuras do panorama nacional como por exemplo Cláudia Vieira ou Pedro Lima. Licenciada em Comunicação Social e Cultural na Universidade Católica, a sua carreira já passou por agências de comunicação como a Ipsis ou Lift Consulting. Atualmente, é a diretora executiva da Notable, a agência de consultores para as marcas e para personalidades que são marcas.

