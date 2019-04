Hoje às 19:48 Facebook

Já há data para a conclusão das obras de requalificação das urgências do Hospital de Viseu. A empreitada deverá estar pronta até 2022, garantiu o conselho de administração do centro hospitalar ao deputado do PCP Miguel Viegas.

O parlamentar revelou ao Jornal do Centro que "as verbas foram desbloqueadas". "Agora, é o tempo de ultrapassar os procedimentos habituais", disse.

