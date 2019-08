Viseu não recebe corrida de aviões devido à falta de patrocínios

Hoje às 13:29 Facebook

Twitter

Partilhar

A falta de patrocínios levou a que o Air Race Championship não se realize em Viseu no mês de setembro, como estava anunciado, informou, esta quinta-feira, a vice-presidente da autarquia, Conceição Azevedo (PSD).

"Não foram reunidas as condições em termos de patrocínios. Não pode ser a Câmara sozinha a patrocinar um evento destes, que mobiliza bastante dinheiro e tem associados custos elevados", justificou Conceição Azevedo aos jornalistas, no final da reunião pública do executivo.

O assunto foi levantado durante a reunião pelos vereadores da oposição, que se aperceberam que nada estava a ser organizado.

"Foi anunciado que seria um momento único para Viseu, de grande importância até para a dinamização do próprio aeródromo mas, afinal de contas, nada se fez", lamentou Lúcia Araújo Silva (PS).

A socialista considerou que houve "falta de hombridade da parte do executivo" ao não informar os vereadores do PS e os viseenses da não realização do Air Race Championship, só o tendo feito após as questões da oposição.

"Não estando reunidas as condições para fazer um evento desta natureza e com esta dimensão, foi cancelado", justificou Conceição Azevedo, que hoje presidiu a reunião de Câmara devido à ausência de Almeida Henriques.

A vice-presidente disse estranhar que "a oposição venha com uma questão destas", uma vez que "está sempre a acusar o executivo de festas e festinhas e a agora quer tanto um evento que não reuniu as condições necessárias à sua realização, dado o volume financeiro de investimento que está associado".

O vereador da Cultura, Jorge Sobrado, referiu que "desde o início, e quando foi realizado o protocolo de cooperação com a entidade organizadora, se tinha colocado a questão da necessidade de patrocínios".

Segundo Jorge Sobrado, "acabou por ser o próprio mercado a ditar que não havia oportunidade para a realização do evento".

"Mantemos a ambição de um dia, quando o mercado o proporcionar, organizar uma prova e uma competição desta natureza, mas tem que ser o mercado também a participar. Isto acontece em todos os eventos do município. Com mais ou menos esforço privado, há o envolvimento de marcas patrocinadoras", frisou.

Questionado sobre o montante que seria necessário, Jorge Sobrado respondeu que isso estava "do lado do organizador", mas seriam "centenas de milhar de euros".

A realização do Air Race Championship em Viseu foi anunciada a 13 de agosto de 2018.

Na altura, o presidente da autarquia, Almeida Henriques, disse que o aeródromo municipal "é um investimento estratégico para Viseu e para a região" e o Viseu Air Race daria "visibilidade a essa mesma estrutura".

A corrida iria realizar-se a 20, 21 e 22 de setembro e contar "com oito aviões a correr em simultâneo, pilotados pela elite mundial de pilotos, num circuito elíptico lado a lado nos céus do aeródromo" da capital de distrito.