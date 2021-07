João Azevedo: "Estamos a fazer uma candidatura para ganhar"

José Ricardo Ferreira Hoje às 09:36 Facebook

Twitter

Partilhar

João Azevedo foi o primeiro candidato autárquico do PS a ser anunciado a nível nacional. Quer conquistar a Câmara de Viseu, que nunca esteve nas mãos da Esquerda.

Foi o próprio secretário-geral do partido, António Costa, a desafiar João Azevedo a concorrer ao município governado pelo PSD há 32 anos. O atual deputado, e antigo autarca de Mangualde, aceitou o repto "com grande felicidade e determinação", até porque tinha o apoio de Jorge Coelho, ex-ministro socialista que morreu em abril desde ano. Em junho, esteve internado duas semanas, no hospital, com um problema cardiovascular, mas garante "estar pronto para uma guerra saudável para afirmar Viseu".

Escolheu como slogan de campanha Unir Viseu. Porquê? O concelho precisa de união?