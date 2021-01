Jorge Sobrado deixa de ser vereador da  Cultura na Câmara de Viseu 

Sandra Ferreira Hoje às 14:42 Facebook

Jorge Sobrado, vereador da Cultura, Património, Turismo e Marketing Territorial na Câmara de Viseu renunciou às funções, com efeitos a partir de 15 de fevereiro. Os pelouros vão ser assumidos pelo presidente da Câmara de Viseu.

A partir da mesma data, Sobrado vai também cessar as funções como gestor da Viseu Marca, entidade que promove a Feira de São Mateus. Numa nota publicada no Facebook, o autarca explica que pretende manter o mandato de vereador até ao fim, em funções não executivas, desde que as "futuras responsabilidades o permitam".

Jorge Sobrado, que também exerceu o cargo de adjunto do presidente da Câmara de Viseu, quando este foi eleito, em 2013, diz que se encerra um ciclo e acrescenta: "Julgo oportuno esclarecer que esta renúncia não é motivada pela sedução de um novo cargo ou por uma oportunidade financeiramente recompensadora", explica.

Vereador desde 2017, diz esperar "contribuir para a sempre desejável e renovação de ideias e protagonistas na política , que não deve ser olhada como profissão, mas como missão", acrescenta. Sobrado concorreu ao concurso público para diretor de departamento de Estratégia e Operação da Turismo Centro, que ainda está a decorrer.

Contactado pelo JN, Jorge Sobrado disse que o futuro "está em aberto", não querendo acrescentar mais do que publicou nas redes sociais. Natural do Porto, o vereador diz que não é uma despedida de Viseu, cidade onde vai continuar a residir.