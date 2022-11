Jovem de 16 anos atropelada numa passadeira em Viseu

Uma rapariga, de 16 anos, sofreu ferimentos graves ao final da tarde desta terça-feira, após ter sido atropelada numa passadeira na zona do Caçador, na freguesia de Rio de Loba, em Viseu.

O atropelamento ocorreu às 19.23 horas. "A jovem foi atropelada na passadeira e foi projetada 15 metros", adiantou ao JN fonte dos Bombeiros Voluntários de Viseu.



A vítima foi assistida no local pelos bombeiros e INEM e depois foi transportada para o Hospital de Viseu, apresentando ferimentos "muito graves".



No socorro estiveram envolvidos dez operacionais dos Bombeiros Voluntários de Viseu, INEM, GNR e Polícia Municipal com a ajuda de quatro viaturas.