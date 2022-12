Jovem morre ao ser atingido por pinheiro em Viseu

Um jovem, de 19 anos, morreu esta manhã ao ser atingido por um pinheiro na aldeia de Paraduça, freguesia de Calde, no concelho de Viseu.

O alerta para o acidente de trabalho foi dado às 9.58 horas. Segundo informações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, a vítima mortal estava a ajudar no abate de pinheiros quando foi atingido por uma árvore.



A vítima ainda foi assistida no local pelos bombeiros e INEM, mas, apesar das manobras efetuadas, o óbito foi declarado no local.



Nas operações de socorro estiveram envolvidos nove operacionais dos Bombeiros Voluntários e Sapadores de Viseu, INEM e GNR, com o apoio de cinco viaturas.