Hoje às 15:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Aliar a prática de exercício físico à recolha de lixo vai voltar a ser possível esta sexta-feira, dia 28 de agosto, em Viseu, numa iniciativa organizada pela Associação Adamastor.

A ação "Ploggiseu 2020" vai arrancar junto ao Espaço Juventude do Fontelo, integrada na temática deste ano do Dia Internacional da Juventude - "O Compromisso dos Jovens para a Ação Global" -, consciencializando os jovens para o cuidado e a preservação do meio ambiente.

Leia mais em Jornal do Centro