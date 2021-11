Maior ecopista do país vai triplicar no próximo ano

José Ricardo Ferreira Hoje às 13:28 Facebook

Via verde do Dão, nascida há dez anos onde antes andavam comboios, junta-se aos circuitos do Vouga e do Mondego, totalizando mais de 150 quilómetros.

Para correr, andar de bicicleta, de trotineta ou simplesmente a pé. São inúmeras as utilizações que podem ser dadas à ecopista do Dão. A infraestrutura construída no antigo ramal ferroviário, desativado no final da década de 1980, foi inaugurada há 10 anos e de lá para cá tem ganho inúmeros "prémios" e utilizadores. A maioria são habitantes dos concelhos de Viseu, Tondela e Santa Comba Dão, atravessados pela ciclovia, mas há também turistas que se deslocam de propósito só para percorrer a maior ecopista do país, com 49 quilómetros. A infraestrutura custou perto de cinco milhões de euros e vai triplicar porque irá juntar-se às ecopistas do Vouga e do Mondego, que entrarão em funcionamento já no próximo ano. No total, os três caminhos darão origem a uma ecovia com 156 quilómetros.