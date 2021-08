Manuela Antunes: "Queremos entrar pela primeira vez na Câmara"

José Ricardo Ferreira Hoje às 10:42 Facebook

Twitter

Partilhar

Manuela Antunes é novamente candidata do Bloco de Esquerda à presidência de Viseu. Acredita que desta vez o povo não quer "uma maioria absolutíssima".

Manuela Antunes é professora de Educação Física Foto: DR

Manuela Antunes, 54 anos, é professora de Educação Física há 33 anos. Foi atleta de andebol e voleibol. Feminista convicta, ativista dos direitos humanos e atriz nas horas vagas. Entrou para o Bloco de Esquerda (BE) quando o partido foi fundado, em 1999. Já foi deputada municipal. Em 2013 candidatou-se pelo BE à Câmara de Viseu, não tendo sido eleita, e quatro anos mais tarde encabeçou a lista do partido à Junta de Freguesia da cidade, entrando para a Assembleia. Nestas autárquicas volta a ser a aposta do partido na corrida ao Município viseense.