Marcelo: "António Almeida Henriques deixa obra e deixa saudades"

Marcelo Rebelo de Sousa evocou este domingo, na página oficial da Presidência da Republica, António Almeida Henriques, presidente da Câmara de Viseu, que morreu este domingo, vítima de covid-19

"Homem Bom, dedicou a sua vida a Viseu e a Portugal, como autarca, como deputado nacional e europeu, como membro do Governo; deixa obra e deixa saudades, lembrando-nos como esta doença, que nos assola, é terrível e nos apanha assim, de surpresa e desprevenidos, deixando a meio tanto que ainda tinha a dar aos seus concidadãos", lê-se na nota.

Marcelo Rebelo de Sousa continua: "É uma morte que nos lembra como somos frágeis e como é importante levar a sério esta pandemia do nosso descontentamento. Almeida Henriques deixou-nos, mas a sua obra não nos deixará e será lembrado, em particular, pelos viseenses", sublinha o presidente da Republica, que endereça as condolências à família, em especial à esposa com quem tem estado em contacto.

Governo envia "sentidos pêsames" a Viseu, família e amigos

O Governo expressou este domingo "profundo pesar" pela morte de António Almeida Henriques. Em comunicado oficial, a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, e o secretário de Estado da Descentralização e da Administração Local, Jorge Botelho, "endereçam ao município de Viseu e à família e amigos os sentidos pêsames".

Os governantes recordam o autarca como "um homem que dedicou a vida à causa pública e ao interesse nacional", seja como deputado à Assembleia da República e como secretário de Estado e, mais recentemente, como presidente da Câmara Municipal de Viseu e vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

Rio e direção do PSD em "grande consternação" e "sentido pesar"

O presidente do PSD, Rui Rio, e a sua direção manifestaram este domingo "grande consternação" e "sentido pesar" pela morte de Almeida Henriques.

"Num ano particularmente difícil para todos os portugueses, é com profundo pesar que os sociais-democratas veem partir Almeida Henriques, um autarca dedicado. A direção do PSD, na figura do seu presidente, expressa a toda a família o seu mais sentido pesar nesta hora", lê-se em nota publicada na página oficial da Internet do partido.

Montenegro declara "democracia e poder local de luto" e "PSD mais pobre"

O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro declarou este domingo que "democracia e poder local" estão "de luto" e o "PSD mais pobre", com a morte de Almeida Henriques.

"A democracia está de luto, o poder local está de luto e o PSD fica irremediavelmente mais pobre", afirmou, em declaração enviada à agência Lusa. Montenegro, de quem Almeida Henriques foi apoiante nas eleições diretas para a liderança dos sociais-democratas contra o atual presidente, Rui Rio, em janeiro de 2020, lamentou a partida "um grande amigo, um homem bom".

ANMP destaca "valioso contributo" dado aos municípios

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) lamentou este domingo a morte de Almeida Henriques, salientando o "valioso contributo" que deu em várias matérias relevantes para os municípios.

"Na ANMP, deu um valioso contributo em diversas matérias relevantes para os municípios, para além de ter desenvolvido um trabalho entusiasta na área das cidades inteligentes", sublinha a associação, em comunicado. "Na política, norteou a sua atividade pelos valores da democracia. Na vida privada, foi um homem que viveu de acordo com os valores da família e da amizade fraterna", acrescenta, endereçando as condolências à família.

Vereadores PS realçam dedicação à causa pública e a Viseu

Os vereadores do PS na Câmara de Viseu lamentaram este domingo a morte do presidente da autarquia, Almeida Henriques, a quem reconhecem "dedicação à causa pública e ao concelho".

Em comunicado, Lúcia Araújo Silva, Pedro Baila Antunes e José Pedro Gomes referem que "não querem deixar de prestar uma homenagem a António Almeida Henriques pela sua dedicação à causa pública e ao concelho de Viseu". Os vereadores socialistas manifestam o seu "profundo pesar" e apresentam as condolências aos restantes vereadores e aos funcionários do município.

Ferro Rodrigues envia condolências a família e amigos, viseenses e PSD

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, enviou este domingo "as mais sinceras condolências" à família e amigos do autarca social-democrata Almeida Henriques, assim como aos viseenses e ao PSD, "neste momento de dor".

Em mensagem de pesar, Ferro Rodrigues manifesta "grande consternação" e destaca "uma longa carreira de serviço público", em nome pessoal e do parlamento português.