Ministério confirma nova barragem em Viseu

Construção servirá para substituir albufeira de Fagilde. Projeto já pedido à Agência Portuguesa do Ambiente. Autarca diz que espera para ver.

O Ministério do Ambiente e da Ação Climática (MAAC) assegura ter pedido à Agência Portuguesa do Ambiente (APA) que avançasse com o projeto de uma nova barragem para substituir a de Fagilde, que em 2017 esvaziou, obrigando a transportar água em camiões cisterna para que o abastecimento aos concelhos de Viseu, Mangualde, Nelas e Penalva do Castelo não fosse interrompido.

Esta garantia da tutela vem ao encontro do que o ministro João Pedro Matos Fernandes tinha prometido no verão de 2019 aos autarcas dos quatro concelhos servidos pela barragem.