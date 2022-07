Misericórdia de Viseu fecha centro que acolhe crianças em risco

Santa Casa diz que teve prejuízos de 700 mil euros e não quer mais perdas. Financiamento do Estado é reduzido. Crianças ficarão até ser encontrada alternativa.

Setecentos mil euros. Foi este o valor do prejuízo registado nos últimos cinco anos pelo Centro de Acolhimento Temporário (CAT) de crianças da Misericórdia de Viseu e que levou a Mesa da Santa Casa a denunciar o contrato com a Segurança Social (SS). A Misericórdia diz que não pode continuar a acumular perdas com uma responsabilidade que é do Estado.

"A Santa Casa não permite que continuemos com estes prejuízos. Não temos possibilidade, já estamos com dificuldades", afirma Adelino Costa, provedor da instituição.