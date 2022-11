Morreu padre queimado num incêndio em Viseu

Morreu, no passado domingo, o padre António Marques Alexandre, de 75 anos, que ficou gravemente ferido num incêndio, no final de outubro, no Centro Sócio Pastoral de Viseu.

Desde o incêndio que o sacerdote estava internado na Unidade de Queimados do Hospital de Coimbra. Em comunicado, D. António Luciano, bispo de Viseu, diz que o tempo em que esteve hospitalizado "foram dias de intenso sofrimento que o purificaram e prepararam para o encontro com Deus".

O incêndio ocorreu no dia 27 de outubro, num espaço católico onde residem, entre outros utentes, vários sacerdotes idosos. O fogo terá deflagrado num quarto de um utente. O padre António Marques Alexandre sofreu queimaduras graves e outro idoso recebeu tratamento médico após inalação de fumo.