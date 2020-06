Motards de Viseu vão homenagear profissionais de saúde, forças policiais e bombeiros

Hoje às 18:43 Facebook

Os motards de Viseu vão homenagear, esta quarta-feira, Dia 10 de junho, os profissionais de saúde do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), as forças de segurança e os bombeiros da região pelo trabalho realizado no combate à pandemia do novo coronavírus.

A iniciativa vai ser realizada por vários grupos de motards da região, no feriado do Dia de Portugal, a partir das 16 horas e 30. Uma hora depois, está prevista a passagens dos amantes das duas rodas pela entrada principal do Hospital de Viseu, onde vai decorrer uma breve cerimónia de homenagem e vai ser entregue uma lembrança à administração do CHTV.

"Entendemos que é da mais inteira justiça enaltecer o trabalho de todos quantos têm estado envolvidos na luta contra esta pandemia, que nos afetou a todos por igual, desde logo, e na primeira linha, o Serviço Nacional de Saúde e os seus profissionais, - médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar, - mas também as forças de segurança e os bombeiros", reconhece José Martins, da organização.

