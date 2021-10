Mulher esfaqueia homem no centro de Viseu

José Ricardo Ferreira Hoje às 10:19 Facebook

Uma mulher de 43 anos foi detida, quinta-feira, pela PSP de Viseu por tentativa de homicídio.

A suspeita espetou uma faca nas costas de um homem com quem tinha tido alguns encontros amorosos, junto a um parque de estacionamento no centro de Viseu. O crime ocorreu por volta do meio-dia de ontem.

"O cidadão esfaqueado foi conduzido ao hospital e de acordo com o que nos foi dito o esfaqueamento, que ocorreu nas costas, terá perfurado um pulmão, portanto, o estado dele seria grave", adiantou ao JN o subcomissário Luís Santos, comandante da esquadra de Viseu da Polícia de Segurança Pública.

Ao que foi possível apurar o indivíduo encontra-se estável no Hospital de S. Teotónio.

A polícia, com a ajuda, conseguiu apreender a faca que foi usada no crime. "A senhora está detida nas instalações da PSP e será presente a tribunal ainda hoje", precisou o subcomissário Luís Santos.

Ainda de acordo com o mesmo responsável, não são ainda certas as razões que levaram ao esfaqueamento. A vítima, de 45 anos, e agressora, de nacionalidade russa, apresentam versões diferentes, mas é certo que se conheciam.

"Sobre a relação existente entre ambos e o que levou ao esfaqueamento não podemos adiantar grandes pormenores porque as versões de ambos são contraditórias. Terão tido uns encontros de forma fortuita", precisou o comandante da esquadra de Viseu da PSP.

O caso está agora nas mãos da Polícia Judiciária.