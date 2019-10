Mulheres vendem sexo à janela no Bairro Vermelho em Viseu

Sandra Ferreira Hoje às 11:35 Facebook

Twitter

Partilhar

De manhã, à tarde e, sobretudo, à noite, há sempre movimento às janelas dos apartamentos do rés do chão de um dos blocos da quinta do Grilo, em Viseu, conhecido por "Bairro Vermelho", por fazer lembrar o "Red Light District", o turístico bairro de Amesterdão onde as profissionais do sexo se exibem em vitrinas.

No bairro residencial de Viseu, junto ao hospital, onde pouco mais há do que um café, os apartamentos do rés do chão são ocupados, maioritariamente, por mulheres de nacionalidade brasileira.

Sempre à janela, aguardam clientes ou combinam encontros ao telefone. Há homens que se aproximam e olham por cima dos ombros antes de as abordarem.