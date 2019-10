Município de Viseu com o orçamento mais alto da última década 

Sandra Ferreira Hoje às 20:50 Facebook

O Executivo Municipal de Viseu, de maioria PSD, aprovou esta quarta-feira, com três votos contra dos vereadores do PS, a proposta de orçamento para 2020 do Município e dos SMAS/Viseu, a maior dos últimos dez anos, de 103,3 milhões de euros. São mais 14,2 milhões face ao documento deste ano , que se traduziu em 89,1 milhões de euros.

O presidente da Câmara, Almeida Henriques defendeu que é um orçamento " realista e de rigor, que retrata bem as opções do nosso programa Viseu Primeiro, assentes na criação de um ecossistema de qualidade de vida", realçou.

O documento aposta na educação, coesão social, cultura, desporto, desenvolvimento económico e ambiente, mobilidade e ordenamento do território.

O orçamento dedica 59,3 milhões às funções sociais e económicas, com 31,4 milhões deste montante a destinar-se a funções sociais. "Isto só é possível dada a solidez financeira do município", considerou o autarca.

O Viseu Educa absorve seis milhões de euros e o Viseu Social (destinado aos mais desfavorecidos) tem quatro milhões de euros.

Para o ambiente vão 3,8 milhões de euros e para o Viseu Local, com impacto mais direto nas freguesias, a fatia é de 8,3 milhões de euros.

Para o Desporto e para a Cultura estão destinados 9,4 milhões de euros e para a mobilidade 12,9 milhões de euros.

"À semelhança dos anos anteriores, também este ano as despesas correntes são inferiores às receitas correntes, o que significa que transferimos 12,6 milhões de euros (um aumento de 37,8%) de receitas correntes para despesas de capital", destacou Almeida Henriques.

Os Serviços Municipais de Água e Saneamento têm quase três milhões de euros para a execução de empreitadas e lançamento de novas obras.

Os vereadores do PS, que prometem mais explicações para a Assembleia Municipal, não acreditam na execução do plano, daí terem votado contra.