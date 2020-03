Músicos e atores atuam no HomeStage Festival

Hoje às 18:00 Facebook

No âmbito do HomeStage Festival, iniciativa que visa a chamar a atenção para a precariedade no setor dos espetáculos, músicos e atores, de vários países, incluindo Portugal, atuam, de casa para o mundo, a partir desta sexta-feira, 27 de março.

A iniciativa é organizada pela Cadeira Amarela, uma agência de artistas sediada em Viseu. O HomeStage Festival, que decorre entre esta sexta-feira e o dia 1 de abril, conta, de acordo com a organização, com "mais de 60 nomes alinhados, representando 11 nacionalidades", que vão atuar em "streaming, a partir de seis países, nas áreas de música e teatro".

