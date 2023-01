Neve fecha e condiciona várias estradas no distrito de Viseu

Pelo menos cinco estradas nacionais e municipais do distrito de Viseu estão cortadas ao trânsito devido à neve que caiu na última noite, adiantou ao JN fonte da GNR de Viseu.

No concelho de Resende estão fechadas duas vias, a Estrada Nacional (EN) 553 que liga Felgueiras a Feirão e a EN 553\1 entre Felgueiras e Panchorra.

Em Castro Daire está encerrada a EN 2, que faz a ligação entre o concelho e Bigorne, já no município de Lamego. Está ainda cortada a Estrada Municipal 1168 em Teixelo, Tarouca.

PUB

Em Cinfães está condicionada a EN 321, na zona da Portas do Montemuro. A via faz a ligação ao concelho vizinho de Castro Daire.

Segundo a GNR, os limpa-neves já estão no terreno, prevendo a força policial que a circulação rodoviária seja reposta em breve.

No concelho de Resende, "nevou muito", adiantou ao JN fonte da proteção civil municipal. ""Temos locais com 50 centímetros de neve", acrescentou.

Os alunos das aldeias serranas hoje não foram à escola. O mesmo aconteceu com os estudantes de Castro Daire que vivem na serra do Montemuro, o ponto mais alto do distrito de Viseu e que abrange os concelhos de Castro Daire, Cinfães e Resende.