Noah é o bebé do ano em Viseu  

Nasceu pouco faltava para as 7 horas e veio ao mundo mais cedo do que os pais estavam à espera. O parto estava previsto para o dia 16 de janeiro, mas Noah decidiu antecipar-se para ser o bebé do ano do Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV).

O menino nasceu às 6.54 horas, com 3,140 quilos e 48 cêntimos. A família Ferreira ainda festejou a entrada em 2023 e depois foi para a cama. Às 5 horas, Yasmin, de nacionalidade brasileira, e a viver na vila de Castro Daire, começou a sentir as primeiras dores. Uma hora depois, ela e o marido, João Pedro Oliveira, de nacionalidade portuguesa, chegaram ao hospital. O bebé nasceu poucos minutos depois.

"O pai quase não assistia ao parto. Cheguei cá e só tive tempo de me deitar e ele nasceu. Nem levei epidural", conta Yasmin, salientando que o filho estava com pressa para nascer, para ser o bebé do ano em Viseu.

Yasmin não esconde a felicidade por ser mãe pela segunda vez. O filho mais velho tem três anos. Às vezes Brian dizia que queria um irmão, mas outras não. A progenitora acredita que os dois vão dar-se bem.

Noah não estava planeado. A gravidez de Yasmin decorreu de forma tranquila. A cidadã brasileira, de 22 anos, não contava que fosse a primeira mãe de 2023 em Viseu.

"É uma surpresa como não sou de cá, não sabia que havia a tradição de comemorar o primeiro bebé do ano", ​​​​​​​conclui.