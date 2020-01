Novo comandante da GNR de Viseu promete focar-se nos mais vulneráveis

Sandra Ferreira Hoje às 16:36 Facebook

João Fonseca, o novo comandante da GNR de Viseu, que tomou posse esta segunda-feira, prometeu canalizar esforços para apoiar a população mais vulnerável, num distrito com 4800 quilómetros quadrados, com mais de 300 mil habitantes, onde o isolamento e a violência doméstica são fatores de preocupação.

O tenente-coronel de Cavalaria, natural da Figueira da Foz, de 51 anos, assegurou que vai insistir em campanhas de sensibilização, direcionadas para as crianças, idosos e mulheres, continuar um policiamento de prevenção e proximidade, dinamizar parcerias com a sociedade civil, contribuir para a diminuição da segurança rodoviária e apostar em melhores instalações da GNR.

João Fonseca substitui Vítor Rodrigues, o coronel que liderava o comando territorial da GNR de Viseu desde janeiro de 2016.

Na hora da despedida sublinhou melhorias nos quartéis da GNR, aumento de efetivos e de meios. Sublinhou que o distrito é seguro, mas evidenciou preocupação com a violência doméstica, que constitui 10% da criminalidade no distrito de Viseu.

"A GNR tem tentado dar respostas ao fenómeno, mas é um problema que tem de trazer consciente a sociedade. É um problema de geração, que não se resolve de um dia para o outro, mas importa começar", sublinhou, destacando que a GNR tem feito ações de sensibilização, nomeadamente junto dos mais novos.

Vítor Rodrigues mostrou-se satisfeito por o distrito já não ser o campeão no que toca a mortes de condutores de tratores. "Passamos do primeiro para o quinto lugar, muito por via de ações de sensibilização", afirmou.

Sobre este assunto, o coronel lembrou o papel desempenhado por José Machado, o tenente-coronel que foi relações públicas da GNR de Viseu, já falecido.

"Foi ele que teve a ideia de ir junto da Escola Superior Agrária formar os militares para que pudessem falar com outro à vontade com os agricultores. E resultou", elogiou o coronel que passa a ser o diretor de Operações do Comando Operacional da GNR, em Lisboa.