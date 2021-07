Nuno Correia da Silva: "O cavaquismo nunca acabou em Viseu"

José Ricardo Ferreira Hoje às 09:18 Facebook

Candidato do CDS/PP considera que a cidade estagnou e que o novo presidente terá que "falar alto" para reclamar o que os viseenses merecem.

Nuno Correia da Silva, 54 anos, saiu de Viseu aos 18 anos para estudar em Lisboa. Agora quer reconquistar uma Câmara que já foi do CDS/PP antes de ser governada pelo PSD, e onde o partido deixou de ter representantes há quatro anos. Só pensa em ganhar e se for eleito vereador da oposição, compromete-se a ficar no executivo. Licenciado em direito, foi professor universitário. Já trabalhou como advogado e esteve à frente de várias empresas. É há cinco anos administrador da SAD do Sporting. Foi presidente da Juventude Popular e deputado entre 1995 e 1999. É vereador na Câmara de Lisboa e dirigente nacional do partido.

É vereador na Câmara de Lisboa. Porque concorre agora a Viseu?