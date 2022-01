"O Cantinho dos Animais nunca esteve tão cheio"

José Ricardo Ferreira Hoje às 14:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Instituição de Viseu, que recolhe cães e gatos abandonados sem espaço, recebe pedidos de todo o lado. Responsáveis defendem castração obrigatória.

Leitinho e Mickey, no colo de Ana Maria Vaz, responsável pelo Cantinho dos Animais Abandonados, são dois dos mais de 400 cães que encontraram na instituição um novo lar depois de terem sido largados pelos donos. Leitinho, de raça pequena, foi abandonado juntamente com quatro irmãos num caixote de lixo, em frente à associação zoófila onde acabaram por ficar a viver. Os dois patudos estão sempre ao lado da dirigente enquanto visitamos as instalações do cantinho, localizadas numa zona de mato em Rio de Loba, em Viseu.

As 115 boxes existentes no terreno com 12 mil metros quadrados estão lotadas. Não há espaço para mais bichos. À medida que nos aproximamos das suas "casotas" os cães vão ficando mais agitados, ladram mais. Querem atenção, mas sobretudo festas. Ana Maria Vaz e a voluntária Fernanda Cardoso lá lhes vão dando algum carinho. Nenhum é violento. Muitos só querem brincadeira. Anseiam por novos donos.