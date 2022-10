Oposição contra empréstimo de cinco milhões da Câmara de Viseu

José Ricardo Ferreira Hoje às 20:44 Facebook

A Câmara de Viseu aprovou, esta quinta-feira, a contração de um empréstimo bancário de cinco milhões de euros para pagar a reparação de estradas no concelho e a requalificação do futuro edifício das Águas de Viseu, localizado no centro histórico da cidade. Os vereadores do PS votaram contra.

Entre as intervenções a financiar pelo empréstimo, a pagar em 20 anos, estão a requalificação da circunvalação, da Avenida da Europa, da circular norte entre as rotundas do Continente e de Póvoa de Abraveses, da circular sul entre as rotundas do Continente de São João e Ranhados, e da Estrada Nacional 16 até à A25.

A empreitada mais cara, no valor de dois milhões de euros, é a requalificação do futuro prédio da Águas de Viseu.