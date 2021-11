Polícia Municipal de Viseu quer acabar com estacionamentos em segunda fila  

José Ricardo Ferreira Hoje às 16:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A Polícia Municipal (PM) de Viseu vai reforçar as ações de fiscalização com o objetivo de travar os estacionamentos em segunda fila, que entopem em várias ruas no centro da cidade e que muitas vezes tornam o trânsito caótico.

A Avenida Alberto Sampaio é um dos pontos mais críticos e onde a força policial promete estar mais atenta. Nesta via, raros são os dias em que não se ouvem automobilistas a buzinar, irritados por ficarem presos numa fila de viaturas. Os autocarros muitas vezes também ficam parados porque não conseguem contornar os veículos que estão parados nos dois sentidos da faixa de rodagem.

"Muitas das vezes até há estacionamento disponível e ele não é utilizado ou é utilizado indevidamente e, por isso, vamos reforçar a fiscalização, em especial ao estacionamento em segunda fila", explica Marco Almeida, comandante da PM de Viseu.

Para além da Avenida Alberto Sampaio, os polícias vão estar de olho às ruas Conselheiro Afonso de Melo, 21 de Agosto e às avenidas António José de Almeida e Emídio Navarro, "sem descurar outras artérias onde há estacionamento abusivo".

"Temos que impor alguma disciplina porque há muito incumprimento dos automobilistas, sendo que muitas das vezes temos parques disponíveis no perímetro urbano da cidade ou nas zonas periféricas. Os condutores também podem usar as carreiras que fazem o transporte público", defende.

Marco Almeida avisa ainda que a PM não vai adotar apenas uma postura de sensibilização dos automobilistas, prometendo mão pesada para os incumpridores.