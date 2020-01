Politécnico de Viseu assinala 40 anos com mais de meia centena de eventos

Sandra Ferreira Hoje às 17:37 Facebook

O Instituto Politécnico de Viseu, criado a 26 de dezembro de 1979, está a comemorar 40 anos de vida com mais de meia centena de eventos que vão decorrer até ao próximo mês de junho.

"A contribuir para o sucesso desta iniciativa, estão envolvidas as várias unidades orgânicas e os serviços do IPV [Instituto Politécnico de Viseu], ligando a atual comunidade escolar com as gerações anteriores, as cidades com a instituição, as pessoas com o território", realçou o presidente do Instituto, João Monney.

A comissão das comemorações, presidida por Joaquim Rodrigues, incluiu na programação concertos, espetáculos de dança, workshops, congressos, exposições , cinema, oficinas, visitas guiadas. O grupo de teatro do IPV, "Teatro da Academia", também vai estrear uma nova peça para assinalar a data.

"Um grande evento está marcado para junho [dia 19] , uma gala que vai ser realizada em parceria como Teatro Viriato", realçou Cristina Amaro da Costa, da comissão organizadora.

Na gala, que irá reunir todos os antigos estudantes e funcionários do Politécnico, vai ser feita a apresentação formal da Casa de Pessoal, da Associação Alumni, a entrega de medalhas de reconhecimento a antigos alunos e funcionários, seguindo-se uma "Bodega Party" no Campus Politécnico.

As comemorações encerram a 26 de junho, na Sé de Viseu, com um concerto da Orquestra Gulbenkian.

Algumas das iniciativas também vão passar por Lamego, onde há 21 anos existe um polo da Escola Superior de Tecnologia de Viseu. "Fixa docentes, funcionários, inteligência e contribui para a formação dos jovens", sublinhou Ângelo Moura, presidente da Câmara de Lamego, durante a conferência de imprensa para divulgar a programação das comemorações dos 40 anos do IPV.