Preço dos materiais desfalca Cavalhadas de Viseu

Aumento das matérias-primas reduz número de veículos no desfile secular das Cavalhadas de Viseu. Entusiasmo marca regresso do evento que deve atrair milhares às ruas, esta sexta-feira.

No Pavilhão da Associação das Cavalhadas de Vildemoinhos a azáfama é grande por estes dias. De um lado pinta-se, do outro colam-se flores. Noutro local cortam-se materiais para acabar os carros alegóricos que sairão amanhã, sexta-feira, dia de S. João, às ruas de Viseu em desfile, a partir das nove horas, para fazer cumprir uma tradição com 370 anos.

"Este último mês é muito mais trabalhoso, são muitas horas seguidas para deixar tudo acabado às 9 horas desta sexta-feira", explica Carlos Toipa, um dos construtores dos carros alegóricos, enquanto acaba de preparar uma borboleta num dos veículos que o público poderá apreciar amanhã.