Presidente da Câmara de Viseu internado com covid-19

O presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, foi internado "por precaução", este domingo, no hospital de S. Teotónio, em consequência de uma "agudização de sintomas" causados pela infeção pelo novo coronavírus, confirmada na sexta-feira.

Contactado pela Lusa, o adjunto do presidente da Câmara de Viseu explicou que Almeida Henriques foi internado "por precaução e uma mais fácil monitorização da evolução dos sintomas". "O presidente inclusive deslocou-se por meios próprios ao hospital. Sentiu os sintomas, a agudizarem-se um bocado, e achou melhor ir ao hospital", disse Eduardo Pamplona.

Questionado sobre os sintomas em causa, o adjunto apontou a "temperatura, que não baixava, e de níveis de oxigenação". "Depois de uma avaliação, o corpo clínico achou que era melhor ficar internado", especificou.

"O presidente da Câmara Municipal de Viseu irá permanecer internado no Hospital de S. Teotónio, cumprindo as indicações do corpo clínico daquela unidade hospitalar", referiu uma nota enviada às redações.

Na sexta-feira, a Câmara de Viseu informou que Almeida Henriques tinha acusado positivo à covid-19, notando que o autarca se sentia "bem, apenas com sintomas ligeiros", a trabalhar a partir de casa.