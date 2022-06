PSD Viseu diz que socialista José Chaves só é vereador nos eventos públicos  

O PSD acusa José Chaves, vereador eleito pelo PS na Câmara Municipal de Viseu, de exercer o cargo apenas em eventos públicos, estando ausente das reuniões do executivo municipal liderado pelo social-democrata Fernando Ruas, em desrespeito pelo cargo para o qual foi eleito e pelos munícipes que nele votaram.

A Comissão Política Concelhia do PSD Viseu fez as contas e diz que depois de eleito, nas listas do Partido Socialista, o vereador da oposição, que é polícia de profissão, "participou apenas em três momentos oficiais no exercício de funções: na tomada de posse dos órgãos autárquicos, no dia 13 de outubro de 2021, e nas duas primeiras reuniões de Câmara do quadriénio 2021/2025, no dia 18 de outubro e no dia 28 de outubro de 2021".

"Ao longo dos últimos nove meses, o vereador [sem pelouros] José Chaves não marcou presença nas 17 reuniões de Câmara que já se realizaram até então", denunciam, em comunicado, os sociais-democratas.

"A prática que tem sido seguida pelo vereador do PS resume-se ao pedido, sucessivo, da suspensão do mandato, dando lugar a outros membros do Partido Socialista de tomarem acento nas reuniões de Câmara. José Chaves tem submetido pedidos substituição de 30 dias, sempre entre os períodos das reuniões, garantindo-lhe apenas cerca de dez dias de efetividade de vereação e arranjando forma de não marcar presença nas reuniões de Câmara", acrescentam.

Com este comportamento, dizem os sociais-democratas, José Chaves transformou-se "num vereador suspenso do PS, que em dias de reuniões de Câmara é um vereador ausente e que nos eventos públicos assume o papel de vereador efetivo".

"A avaliar por estas atitudes, o PSD conclui que o membro eleito pelo Partido Socialista não tem respeitado o órgão da Câmara Municipal de Viseu e não tem respeitado os munícipes que nele votaram, dado que não assume o seu cargo efetivo nos momentos oficiais para que foi eleito pela comunidade viseense", afirma o Partido Social Democrata, que desafia ainda José Chaves a reconsiderar a sua presença nas reuniões de Câmara.

O JN tentou sem sucesso obter uma reação de José Chaves. Já João Azevedo, que liderou a lista do PS nas últimas autárquicas ao município viseense, condena mais um "ataque" perpetrado pelos sociais-democratas à oposição.

"Lamentamos profundamente que mais uma vez, e de uma forma repetida, o Dr. José Chaves tenha sido atacado. É um homem com um currículo que todos conhecem, que tem tido uma intervenção muito grande na área cívica, social, recreativa e do associativismo, com um trajeto de vida profissional imaculado, de grande trabalho na defesa das populações, da segurança das pessoas e dos bens", refere.

João Azevedo explica ainda que o socialista tem falhado as reuniões do executivo camarário porque está ainda "à espera de uma decisão da direção Nacional da PSP para perceber se pode ou não exercer a sua função como vereador". "Fez esse requerimento e está à espera de uma resposta", conclui.