PSP de Viseu teve de usar gás pimenta para algemar agressor

A PSP de Viseu foi chamada para terminar com uma discussão violenta entre um casal e acabou por ter de usar gás pimenta para conseguir algemar o agressor. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira, dia 13 de abril.

Segundo o subintendente Mário Quintal, a polícia foi alertada por vizinhos para uma discussão entre um casal. Ao chegar ao local, deparou-se com aquilo que parecia ser um cenário de violência no interior, com gritos e objetos a serem partidos.



O agressor recusou a entrada dos agentes e foi necessário chamar os bombeiros. A partir do momento em que os agentes conseguiram entrar, a "receção foi muito agressiva", conta o subintendente. "Estava com uma atitude muito hostil não só para com a polícia, mas também para com a vítima", acrescenta.

