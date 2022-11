Queda de telhado fatal para idoso em Penedono

Um homem, com 75 anos, morreu esta sexta-feira após cair do telhado de uma oficina em Penedono, no norte do distrito de Viseu.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu, o alerta para a queda foi dado às 10.52 horas. "O senhor de 75 anos caiu do telhado de uma oficina e acabou por falecer", adiantou a mesma fonte.

A queda foi de cinco a seis metros, adiantou ao JN o comandante dos Bombeiros de Penedono, Alexandre Escudeiro, que não consegue adiantar o que estaria a fazer a vítima em cima do telhado. A vítima mortal é o dono da oficina automóvel.

À chegada dos bombeiros o homem ainda estava consciente, apresentando um traumatismo cranioencefálico grave.

"A vítima foi transportada na nossa ambulância para o campo de futebol da Santa Eufémia, onde estava o helicóptero do INEM de Viseu. A vítima ainda entrou para o helicóptero para ir para o Hospital de Coimbra, mas depois entrou em paragem cardiorrespiratória, foi socorrida, mas acabou por morrer", precisou.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 14 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Penedono, INEM e GNR, com o apoio de cinco veículos e um helicóptero.