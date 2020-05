Recolha inteligente chega em breve aos contentores de lixo de Viseu

Hoje às 19:15 Facebook

A Câmara de Viseu vai arrancar em breve com a recolha inteligente do lixo reciclado no concelho. O projeto piloto foi atrasado devido à pandemia do novo coronavírus, mas está prestes a ter início em 80 ilhas ecológicas.

O presidente da autarquia de Viseu, Almeida Henriques, diz que esta iniciativa se enquadra bem no projeto de cidade inteligente para Viseu. "Consiste na colocação, num conjunto de ilhas, de tampas que serão acionados por um dispositivo eletrónico e tem no seu interior um chip que nos permite saber à distância a quantidade de resíduos que está em cada contentor", explica.

Segundo o autarca, o projeto piloto abrange um número inicial de 240 contentores de lixo. Contudo, espera que a iniciativa seja depois alargada a todo o concelho, "para passarmos a ter uma noção exata do que temos em cada contentor e fazer uma recolha cada vez mais inteligente".

