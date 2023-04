Ruas investe no Museu do Quartzo se houver "carcanhol"

Mariana Rebelo Silva Hoje às 18:16 Facebook

Geólogo Galopim de Carvalho defende a valorização de um espaço único no mundo. Autarca de Viseu promete intervir, mas precisa de verbas.

O Museu do Quartzo, em Viseu, é o único no mundo dedicado a apenas uma espécie mineral. Nasceu por proposta de António Galopim de Carvalho, que vê com desgosto o desinvestimento e a falta de manutenção do espaço geológico.

"O material interativo do Museu está a perder qualidades e nunca mais foi restaurado. Precisa de manutenção que não tem sido feita e não há verbas", lamenta o geólogo, que já avançou com um pedido de entrevista à ministra da Ciência, no sentido de colmatar as dificuldades financeiras da autarquia. "A autarquia tem todo o interesse naquilo porque foi ela que o criou. Se não faz mais é porque não pode", acrescenta.

O tema esteve em análise esta quinta-feira na reunião de Câmara e o presidente deixou uma promessa. "O Museu nasceu connosco, não vamos deixá-lo cair. Era o que faltava". Fernando Ruas lamenta que o espaço "tenha alguns equipamentos obsoletos" e diz que é preciso "carcanhol" para "o tratar".

Já a vereadora da Cultura afirmou que o executivo está "consciente" das necessidades. "Percebemos o que se passa no museu e estamos a trabalhar nisso", garantiu Leonor Barata."Brevemente vamos apresentar um plano e alterações de funcionamento e de gestão. Criámos com muito amor o museu do Quartzo", vincou a autarca.

O Museu do Quartzo é um dos museus municipais mais visitados. Em 2021 recebeu 6985 visitantes, em 2022 o número cresceu para 7885 e este ano vai já em 1233 entradas.

Sem Jardins Efémeros

O festival multidisciplinar de arte Jardins Efémeros, que se costuma realizar no centro histórico de Viseu, não foi contemplado com o apoio por parte da Direção-Geral das Artes (DGArtes).

A promotora do evento avançou com uma reclamação que, segundo disse também hoje a vereadora da cultura, só deve ter resposta em agosto ou setembro. "A confirmarem-se estes dados, este ano não haverá edição dos Jardins Efémeros", avançou Leonor Barata.

A Câmara, que financia 50% do evento, tem disponíveis 95 mil euros, mas Ruas já avisou: "A Câmara não vai fazer uns jardinzinhos. Tem que se responsabilizar quem fechou a torneira". O edil confessou-se "de mãos atadas". Mariana Rebelo Silva