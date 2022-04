Semana Académica regressa a Viseu com ProfJam e Plutónio  

Dois anos depois de uma pausa imposta pela pandemia, a Semana Académica de Viseu está de volta entre os dias 24 e 30 de abril. ProfJam, Plutónio e Rosinha são os cabeças de cartaz do evento, que vai decorrer, como manda a tradição, no Pavilhão Multiusos da cidade.

A festa dos estudantes universitários abre a 24 de abril, com a bênção e missa dos finalistas. À noite decorre a serenata e o concerto de ProjJam. No dia 26 de abril, terça-feira, sai à rua, durante a tarde, o desfile académico. A noite vai ser de Rosinha. Plutónio encerra os festejos a 30 de abril. Insertcoin (dia 27) e I Love Baile Funk (dia 28) são outros dos destaques do programa.

"Este é um momento que esperávamos há dois anos, o momento da 36ª Semana Académica, o momento onde nos iriamos reunir, despedir-nos, reencontrar-nos, terminarmos os cursos da melhor maneira, mas [depois] fomos abalados pela pandemia da Covid-19", afirmou esta quarta-feira, na apresentação do evento, o presidente da Federação Académica de Viseu (FAV), Bruno Faria.

Os estudantes que nos últimos dois anos ficaram sem festa vão poder participar em vários momentos da Semana Académica, como a bênção das pastas.

"O que falámos entre as associações, entre a direção foi que estas atividades seriam abertas a todos os ex-estudantes dos últimos dois anos de finalistas e que seja praticado o preço de estudante e não o de não estudante", disse aos jornalistas.

O Pavilhão Multiusos de Viseu volta a ser o epicentro da festa dos alunos do ensino superior da cidade de Viriato. A FAV vai "tentar que os jovens usem máscara" dentro do recinto.

O programa do evento mantém o figurino de anos anteriores. Há apenas uma novidade, um concurso de artistas. O projeto vencedor subirá ao palco no dia 29 de abril.

"Sentimos a necessidade e o apelo dos estudantes e acaba por ser a melhor maneira de promover os talentos, a arte e a cultura dos nossos alunos. Basta um dos estudantes frequentar o Politécnico, a Católica ou Piaget para que se possam apresentar", explicou Bruno Faria.

Os interessados terão que apresentar uma amostra do seu trabalho, que depois irá a votação numa plataforma online. O projeto mais votado atuará na Semana Académica.

Os bilhetes variam entre os cinco e os 11 euros. O orçamento do evento ronda os 60 mil euros. Mais uma vez a festa assume preocupações ambientais. No desfile e nos concertos do Pavilhão serão usados copos reutilizáveis.