Senhorios alugam quartos com duas camas a estudantes em Viseu

A falta de casas e a instalação de mais do que uma cama nos quartos dos apartamentos para estudantes por parte dos senhorios estão a preocupar o presidente da Federação Académica de Viseu. A apreensão de Bruno Faria foi manifestada, esta segunda-feira, na apresentação do cartaz do "Acolhe Viseu", o evento de receção aos caloiros na cidade de Viriato

"As casas são escassas e já nem falamos da questão dos preços. O que muitos senhorios estão a fazer é começar a ter duas camas no mesmo quarto, ou seja, quase a passar para o modelo de hostel", afirmou, criticando esta opção.

"Isso acaba por reduzir a privacidade dos alunos, os locais de estudo. É lógico que eles têm sempre as instituições e a Biblioteca Municipal, mas isso é uma parte que nos preocupa", disse.