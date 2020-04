SOS Viseu é a plataforma que ajuda lares e IPSS a terem equipamentos 

Sandra Ferreira Hoje às 16:46 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara Municipal de Viseu anunciou esta sexta-feira a criação de uma plataforma, designada de " SOS Viseu", destinada a dar resposta às necessidades dos lares e das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho, no que toca a equipamento de proteção individual contra o novo coronavírus.

"Os lares e IPSS evidenciam falta de equipamento de proteção individual tanto para os colaboradores como para os utentes, que representam o principal grupo de risco da Covid-19", justifica a autarquia.

Através desta plataforma, é possível identificar as necessidades das instituições e obter as respostas e stocks disponíveis no mercado, assim como os respetivos fornecedores, designadamente os locais e regionais.

O objetivo "é melhorar e promover o interface entre a procura e a oferta deste tipo de equipamento entre as instituições e as empresas, estimulando a responsabilidade social e a solidariedade de empresas e cidadãos, através de donativos ou da prática de preços sociais neste especial contexto de crise", realça o Município.

Na lista de equipamento estão máscaras, detergentes, desinfetantes, toucas, batas de proteção, luvas, entre outros.

A SOS Viseu é assegurada pelas Obras Sociais da Câmara e Serviços Municipalizados , em parceria com a Câmara Municipal, a Associação Empresarial da Região de Viseu , a Associação Comercial do Distrito de Viseu e a Viseu Marca.

Em breve vai ser lançada uma conta solidária destinada a angariar donativos que vão ser encaminhados para lares e IPSS em situação económica "desequilibrada ou vulnerável", adianta ainda o Município.