Surto de covid-19 no hospital psiquiátrico de Abraveses em Viseu 

Doze doentes e cinco profissionais de saúde do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV), também conhecido como hospital psiquiátrico de Abraveses, encontram-se infetados com o novo coronavírus.

O surto foi descoberto na sequência dos rastreios que são feitos de forma regular pela unidade de saúde.

"Todos os doentes [do CHTV] são testados no momento da admissão e são realizados rastreios regulares nos vários serviços do hospital. Na sequência destes rastreios, foram identificados doze utentes do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental que testaram positivo à covid-19, tal como cinco profissionais", adianta o hospital.

A administração do CHTV garante que todos os doentes e profissionais de saúde "estão assintomáticos" e agora em "isolamento para impedir novos contágios".

"Procedeu-se à testagem de todos os restantes profissionais e utentes do serviço em causa, que se mantém em funcionamento", conclui o hospital de Viseu.

Internamentos

No CHTV encontram-se atualmente internadas devido a complicações com a covid-19, 46 pessoas. Em enfermaria estão ocupadas 41 camas. Já nos cuidados intensivos encontram-se cinco doentes internados.