Teatro Viriato lança "Consultório Turístico"

"Consultório Turístico: viaje lá fora, cá dentro" é a sugestão do Teatro Viriato, em Viseu, para esta Páscoa. A iniciativa permite aos espetadores viajarem pelo mundo sem sair de casa. Antuérpia, Macau, Amazónia e até Viseu são exemplos de destinos para onde pode viajar entre esta sexta-feira e sábado.

Patrícia Portela, diretora do espaço cultural em Viseu, diz que a iniciativa vai contar com a participação de vários artistas, atores, encenadores e poetas, que possam "partilhar o seu dia-a-dia artístico". "No fundo, são mini-peças, umas mais radiofónicas e outras ao vivo. O que nós fazemos é, se nós pensarmos, nós viajamos para quê? Para encontrar amigos, regressar à família, convivermos fora e conhecermos novos lugares. Podem-se fazer estas coisas, que casam com este Consultório Turístico", explica.

