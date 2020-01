Traficante de droga detido depois de sofrer despiste no IP3

Sandra Ferreira Hoje às 14:49 Facebook

Um homem de 30 anos foi detido pela GNR de Viseu, na terça-feira, por tráfico de droga, depois de sofrer um acidente no Itinerário Principal 3 (Viseu-Coimbra).

De acordo com a GNR, o condutor despistou-se em Fail, Viseu, e ficou encarcerado na viatura.

"Ao receber o primeiro auxílio por parte de um militar do Posto Territorial da Pampilhosa da Serra e de um agente da PSP de Viseu, fora de serviço, que passavam no local, estes notaram e detetaram a presença de produto estupefaciente no interior da viatura, nomeadamente 1048 doses de haxixe e 22 de ecstasy", adianta a GNR.

Depois de terem sido acionados os meios de socorro e militares do Núcleo de Investigação Criminal da GNR, a vítima foi desencarcerada e detida, acompanhada sob custódia ao hospital de Viseu.

Após ter tido alta hospitalar permaneceu nas instalações da GNR e está a ser ouvido esta quarta-feira no Tribunal de Viseu.

No âmbito de uma busca domiciliária, a GNR apreendeu em casa do suspeito 89 doses de haxixe, 24 doses de cannabis e 7 de cocaína. Foi anda apreendido dinheiro, armas brancas e uma soqueira.

A operação contou com o reforço do Destacamento de Trânsito e da Secção Cinotécnica da GNR de Viseu.