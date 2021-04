Último adeus a  Almeida Henriques vai ser nas ruas de Viseu 

Sandra Ferreira Hoje às 19:20 Facebook

Por causa das restrições da pandemia, a despedida ao presidente da Câmara de Viseu, Almeida Henriques, vai acontecer nas ruas da cidade, esta segunda-feira.

A partir das 16 horas, a carrinha funerária vai sair do hospital, com o corpo do autarca, acompanhado por batedores.

O carro fúnebre vai passar pela rua Egas Moniz, pelo jardim de Santa Cristina, pelas ruas do Centro histórico) e pelos Sapadores (Bombeiros municipais), de forma a que a comunidade possa prestar uma última homenagem ao autarca de 59 anos, que faleceu este domingo, vítima de covid-19.

O desfile, que irá demorar cerca de uma hora, vai ter o ponto alto por volta das 16.30 horas, quando o cortejo fúnebre fizer uma breve paragem na Praça da República. Nessa altura , os funcionários da Câmara Municipal e diversas entidades irão fazer uma última homenagem, com um minuto de silêncio.

O corpo de Almeida Henriques segue depois para o cemitério de Abraveses, onde todas as cerimónias serão privadas.