Um morto em colisão entre carro e mota em Sátão  

Uma colisão entre um carro e uma mota causou um morto, este sábado, em Sátão. O acidente ocorreu às 9.28 horas, na Estrada Nacional 229, junto a um posto de combustível.

A vítima mortal da colisão era o condutor do motociclo, adiantou ao JN o Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

A colisão ocorreu "quando o automóvel estava a sair das bombas" de combustível, explicou o comandante dos Bombeiros de Sátão, Carlos Sousa, acrescentando que a vítima encontrava-se em paragem cardiorrespiratória.

"Foi assistida pelos bombeiros e à chegada do médico do INEM foi declarado o óbito no local", disse.

A GNR já se encontra a investigar as circunstâncias do acidente.

Para o local foram mobilizados 18 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Sátão e de Viseu, INEM e GNR, com o apoio de oito veículos.