Urgência de Viseu em pré-fabricados e tenda a partir de março

Espaços vão acolher doentes e profissionais de saúde durante as obras de ampliação do serviço hospitalar

O serviço de Urgência do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) vai ser transferido no próximo mês para duas estruturas modelares e um hospital de campanha, que foram montados no perímetro do hospital, informou esta terça-feira a administração. A Urgência vai funcionar na tenda e nos dois pré-fabricados até serem concluídas as obras de requalificação e ampliação do serviço que foram iniciadas em novembro de 2020 e que, segundo os prazos iniciais, deviam ter sido concluídas no final do ano passado. A administração do centro hospitalar não adiantou ao JN até quando o serviço funcionará nas instalações provisórias.

"A remodelação implica obras profundas do edifício existente, o que obriga à desativação total das atividades e isolamento da área para demolições", explica em comunicado a administração do CHTV, acrescentando que "para dar início a esta fase da obra, foi necessário deslocalizar quase toda a área clínica para fora do edifício principal". No hospital manter-se-ão apenas a Sala de Emergência, Traumatologia, Pequena Cirurgia e Cirurgia Geral.