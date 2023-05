Urgência pediátrica de Viseu pode fechar à noite

Mariana Rebelo Silva Hoje às 20:06 Facebook

A escala de junho ainda tem turnos em aberto porque saíram cinco médicos. Solução mais próxima é Coimbra, a 90 quilómetros.

A urgência pediátrica do Hospital de Viseu está em risco de encerrar, durante o período noturno, já no próximo mês de junho. Uma situação que se agravou com a saída de cinco especialistas. "Quatro saíram para hospitais centrais e uma pediatra foi para o privado", revelou este sábado ao JN o presidente da Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM), Manuel Teixeira. Parte da equipa de pediatras do Centro Hospitalar Tondela-Viseu (CHTV) tem mais de 50 anos, o que os torna isentos de fazer noites. Ao mesmo tempo, a administração do CHTV debate-se em contratar.

O CHTV confirma ao JN que "há dificuldades na realização da escala de pediatria por falta de recursos humanos, mas neste momento não esta confirmado nenhum encerramento". No entanto, sem profissionais, o fecho do serviço noturno é cada vez mais certo, mesmo que pontual.