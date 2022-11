USF de Viseu pronta há um ano abre portas em dezembro

Unidade de Saúde Familiar São Teotónio vai servir 7500 utentes.

A nova Unidade de Saúde Familiar (USF) instalada num edifício do século XVII da rua das Bocas, no centro de Viseu, vai entrar em funcionamento no início de dezembro. O edifício, que sofreu obras no valor de dois milhões de euros, está pronto há um ano.

O atraso na abertura da USF motivou várias críticas do presidente da Câmara, Fernando Ruas, que por diversas vezes "atacou" o Governo e as entidades ligadas à Saúde por manterem a valência encerrada.

A USF abre a 7 de dezembro, servindo 7500 utentes, mais de metade deles sem médico de família.

"Quando soubemos que o edifício estava pronto montámos uma estratégia que passou pela criação de uma USF nova que desse resposta aos mais de 4000 utentes sem médico na cidade", adianta Rita Figueiredo, diretora do Agrupamento de Centros de Saúde Dão Lafões. Para além destes, também servirá 3500 utentes de outra USF instalada no Centro de Saúde Viseu 3. No futuro poderá atender 14 mil pessoas.

Vai chamar-se São Teotónio em homenagem ao padroeiro da diocese de Viseu.